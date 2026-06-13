Подростки в Свердловской области убили ровесницу в гаражах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Они заранее знали, что расправа состоится.

В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в убийстве их знакомой школьницы. Трагедия произошла вечером 12 июня в Краснотурьинске на территории гаражного кооператива. Об этом сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным следствия, молодые люди 2010 и 2011 годов рождения вызвали 15-летнюю девочку на встречу обманным путем. Они заранее знали, что расправа состоится.

Когда жертва пришла, между ней и одним из обвиняемых вспыхнул конфликт. Причиной могли стать оскорбительные высказывания, которые до этого происходили между погибшей и нападавшим.

В ходе ссоры подростки нанесли школьнице несколько ножевых ранений, после чего скрылись с места преступления. Девочку обнаружили прохожие, они же вызвали скорую помощь. Однако спасти пострадавшую не удалось — в больнице она скончалась.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос об аресте обоих фигурантов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Туймазинском районе Республики Башкортостан убили подростка из-за пакета продуктов.

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