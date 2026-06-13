Швеция утверждает о перехвате российских самолетов над Балтийским морем

ВС Швеции: самолеты страны вылетали на перехват истребителей РФ над Балтикой

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Björn Trotzki

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом в вооруженных силах страны подчеркнули, что нарушения границы не было.

Истребители военно-воздушных сил Швеции поднялись в воздух якобы для перехвата российских самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем. Об этом заявили вооруженные силы страны.

По утверждению шведской стороны, российские самолеты находились вблизи границы воздушного пространства Швеции. При этом в вооруженных силах страны подчеркнули, что нарушения границы не было.

В сообщении ведомства в соцсети X отметили, что шведская служба реагирования на инциденты провела пару операций с участием истребителей JAS 39 Gripen. Их направили для сопровождения российских самолетов в районе Балтийского моря.

Других подробностей инцидента в сообщении не привели.

В Минобороны России ранее неоднократно заявляли, что авиация страны выполняет полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве подчеркивали, что полеты над нейтральными водами происходят без пересечения воздушных трасс и без опасного сближения с лайнерами иностранных государств.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.