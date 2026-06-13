Глава МИД России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Командировка назначена на 14–15 июня.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с двухдневным рабочим визитом 14–15 июня, в ходе которого его примет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом говорится в сообщении МИД России.
Помимо встречи с белорусским лидером, Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым в узком и расширенном форматах. Также российский дипломат примет участие в торжественном возложении венка к Монументу Победы в Минске по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
«Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и повышению международного профиля этого объединения», — отметили в МИД России.
Кроме того, важной темой переговоров в Минске станет выработка совместных мер по борьбе с санкционным давлением и юридической агрессией со стороны западных государств.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД России заявили, что расположенное в Белоруссии ядерное оружие создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО.
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