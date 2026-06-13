Чепа объяснил цель ударов ВСУ по крымским мостам

Чепа: цель атаки ВСУ на ведущие в Крым мосты — создать трудности для жителей

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Последствия атак на транспортные маршруты, по мнению депутата, выходят за рамки военной логики и затрагивают повседневную жизнь людей.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мостам, ведущим в Крым, нацелены на осложнение жизни жителей и гостей региона. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия в первую очередь бьют по логистике и создают дополнительные трудности для передвижения. Чепа также отметил, что в ответ на подобные удары должны следовать ответные действия со стороны Вооруженных сил РФ. При этом он отдельно подчеркнул позицию Москвы о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре.

В качестве аргумента он напомнил, что российская сторона за последние годы не наносила ударов по мостам через Днепр. По его словам, такие действия могли бы усложнить логистику противника, однако привели бы к проблемам для мирного населения.

«Если бы мы били по ним, то значительно бы затруднили логистику для ВСУ. Но это создало бы трудности для жителей Украины», — сказал Чепа.

Украинскую сторону Чепа обвинил в использовании иной тактики, при которой под удар могут попадать объекты, имеющие значение и для гражданской жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за очередной попытки ВСУ атаковать мосты на направлении Чонгара движение в сторону автомобильного пункта пропуска (АПП) «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто.

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