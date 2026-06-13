Мадьяр обвинил правительство Орбана во лжи по вопросам миграции

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Новый премьер-министр раскрыл детали решений прежних властей, которые, по его словам, противоречили их публичным заявлениям.

Бывшее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном готовилось принять большое число мигрантов, несмотря на публичные обещания не выполнять европейский миграционный пакт. С таким заявлением выступил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр на пресс-конференции. Его слова приводит портал Index.

«Правительство Орбана часто лгало по многим вопросам, включая экономическую ситуацию, социальную обстановку в стране и российско-украинскую войну, но была и другая тема. Это тема нелегальной миграции», — заявил Мадьяр.

По его мнению, на словах руководство страны выступало против приема мигрантов из Азии и Африки, однако параллельно прорабатывало инфраструктуру для их размещения и создание так называемой фильтрационной зоны в области Дьер-Мошон-Шопрон.

Премьер также заявил, что кабинет Орбана оказался между необходимостью исполнять решения Суда ЕС по вопросам миграции и желанием использовать эту тему в политической борьбе. По словам Мадьяра, отказаться от строительства лагеря власти решили только после протестов местных жителей.

Глава правительства считает, что впоследствии прежнее руководство сознательно усиливало общественные споры вокруг миграционной повестки в преддверии парламентских выборов 2026 года. Мадьяр назвал произошедшее одной из крупнейших политических афер последних лет и выразил мнение, что партия ФИДЕС во главе с Орбаном не заслуживает нового мандата на управление страной.

Парламент Венгрии избрал лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра новым премьер-министром страны 9 мая. Он сменил Виктора Орбана, который возглавлял правительство 16 лет подряд. Кандидатуру Мадьяра поддержали 140 депутатов, 54 выступили против, один парламентарий воздержался.

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