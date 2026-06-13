Подростка убили из-за пакета продуктов в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Он набросился на школьника и нанес ему несколько ударов ножом.

В Туймазинском районе Республики Башкортостан правоохранители задержали 21-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве несовершеннолетнего. Поводом для нападения стал обычный пакет с продуктами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Трагедия произошла днем 12 июня. На улице Нефтяников в селе Кандры молодой человек заметил 14-летнего подростка, который только что вышел из магазина. У парня в руках был пакет с едой. Тогда злоумышленник решил завладеть чужим имуществом. Он набросился на школьника и нанес ему несколько ударов ножом. После этого нападавший скрылся вместе с похищенным пакетом.

От полученных ранений подросток скончался неподалеку от места преступления. Подозреваемого задержали в тот же день на одной из улиц. Сейчас следователи решают вопрос об аресте мужчины.

На месте происшествия провели осмотр, изъяли орудие убийства и другие предметы. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруг убил начальницу одного из отделов Домодедовской больницы.

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