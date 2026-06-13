В Пермском крае спасли ребенка, чья голова застряла в спинке стула

Фото: Вконтакте/Поисково - спасательная служба КМО(16+)./kungurspas

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Мальчик отделался лишь легким испугом.

В Пермском крае спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в зазоре спинки стула. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского округа.

Все произошло в городе Кунгуре. Обеспокоенные родители сначала самостоятельно перепробовали все способы, чтобы вызволить сына 2023 года рождения, но в итоге обратились к специалистам.

«По прибытии к месту вызова спасатели с использованием слесарного инструмента аккуратно извлекли голову ребенка», — отметили в спасательной службе.

Мальчик отделался лишь легким испугом и в госпитализации не нуждался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Люберцах случайные прохожие спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Малыш приземлился на козырек подъезда, а очевидцы быстро среагировали: один мужчина забрался на навес и передал ребенка другому, который уже ждал его внизу. Следственный комитет по Московской области уже возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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