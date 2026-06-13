Пушилин: ВСУ нанесли серьезный ущерб национальному парку «Святые горы» в ДНР

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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По словам главы республики, противник не считается даже с территориями, имеющими особую природоохранную и историческую ценность.

Национальный парк «Святые горы» в районе Славянска получил серьезные повреждения в результате действий ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава республики Денис .

По его словам, противник не считается даже с территориями, имеющими особую природоохранную и историческую ценность. Пушилин отметил, что парк, который дорог жителям региона, оказался значительно поврежден. Глава республики также рассказал, что власти уже прорабатывают план восстановления природного комплекса после его освобождения от украинских войск.

Национальный природный парк «Святые горы» расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского округов ДНР. В его состав входят семь крупных лесных массивов, а также многочисленные лесные и луговые участки вдоль Северского Донца.

На территории парка насчитывается более 870 видов растений и свыше 330 видов животных. Среди них — десятки представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу России. Кроме того, здесь находятся 129 археологических объектов, относящихся к различным историческим эпохам — от палеолита до Средневековья.

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