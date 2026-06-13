«Не могу есть и глотать воду»: самочувствие комика Элдоса резко ухудшилось

Комик Элдос не может есть и пить из-за язв во рту после лечения рака

Фото: Instagram*/eldos_almazov

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У артиста диагностирована быстроразвивающаяся форма рака кости. На фоне лечения также развилась пневмония.

Состояние здоровья стендап-комика Элдоса Алмазова, у которого диагностирована быстроразвивающаяся форма рака кости — остеосаркома, резко ухудшилось. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам артиста, на фоне ослабленного иммунитета у него развилась пневмония, а язвы во рту и горле мешают ему нормально есть, пить и разговаривать.

Комик сообщил, что находится в больнице, где проходит лечение. Он также признался, что после небольшого улучшения снова оказался под наблюдением врачей.

«Чуть в себя пришел и через пару дней попал в больницу, и до сих пор тут лежу. Все упало — иммунитет, кровь, короче, все показатели. Наливали плазму, тромбоциты, кровь. Столько капельниц и лекарств. Ушло много денег. Сейчас чуть лучше себя чувствую, но из-за слабого иммунитета пневмонию схватил. Вот лечусь», — рассказал он.

По словам комика, к нему не допускают ни родных, ни друзей. Посещения запрещены, поэтому близкие могут лишь ненадолго поприветствовать его через дверь палаты.

«Никого не пускают в палату. Гости через щель двери здороваются, уходят», — отметил артист.

Кроме того, артист пожаловался на боли в костях.

«Не могу есть еду, даже суп по каплям пью, и то больно в горле, и вообще все кости сзади и спереди болят. Как-то выживаю. Не могу нормально жевать, разговаривать и глотать даже воду», — поделился юморист.

При этом он поблагодарил родных, друзей и подписчиков, которые помогают ему деньгами на лечение. Он выразил надежду, что его состояние начнет улучшаться в ближайшее время.

«Все родственники, знакомые, друзья скидывают деньги, помогают. Спасибо вам большое. Дай бог вам здоровья, никогда не болейте. Надеюсь, скоро все станет лучше», — написал Алмазов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, у 28-летнего Элдоса диагностировали форму рака кости. Комик сообщал, что ему потребовалась срочная химиотерапия, биопсия и операция на левую ногу.

До постановки диагноза Алмазов около месяца страдал от боли в ноге. Сначала он решил, что это может быть защемление нерва, но позднее ему стало трудно ходить. После обращения к врачу у артиста выявили тяжелое заболевание.

Элдос Алмазов стал известен широкой аудитории после дебюта на телевидении в 2021 году. В своих выступлениях он часто шутил о собственной внешности. Из-за редкого генетического заболевания рост артиста — 130 сантиметров, поэтому он выглядит значительно моложе своего возраста.

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