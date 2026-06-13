Неудобная правда? Почему в США призывали разведку скрывать сообщения об НЛО

РИА Новости: в США призывали разведку скрывать или опровергать сообщения об НЛО

Фото: 5-tv.ru

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Ареол загадочности вокруг этого феномена сделал его особенно заметным в обществе.

Ученые, которых опрашивало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, советовали спецслужбам скрывать или опровергать сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО). Такие рекомендации, как следует из засекреченных документов Пентагона, должны были помочь сохранить спокойствие среди населения. Об этом пишет РИА Новости.

В материалах отмечалось, что эксперты предлагали органам национальной безопасности как можно быстрее лишить НЛО особого статуса и ореола таинственности. По мнению комиссии, именно эта загадочность сделала тему неопознанных объектов особенно заметной в обществе.

Имелось в виду заключение экспертной комиссии 1991 года, в котором специалисты указывали, что властям необходимо снизить общественный интерес к НЛО и не допускать распространения слухов, вызывающих беспокойство.

Ранее пользователи в сети обратили внимание на вторую часть рассекреченных материалов об НЛО, опубликованную Пентагоном по распоряжению президента США Дональда Трампа. Некоторые комментаторы решили, что один из роликов может быть доказательством существования ангелов.

Так, на видео, снятом в июне 2020 года над акваторией рядом с американской военной базой, пользователи заметили странное существо. Именно этот фрагмент вызвал активное обсуждение.

До этого Агентство национальной безопасности США рассекретило документы с подробными описаниями неопознанных летающих объектов. Среди них упоминался дисковидный НЛО, который излучал свет ярче Солнца, а по размеру достигал половины лунного диска.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ФБР вышло на поиски необычного НЛО.

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