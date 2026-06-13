В США заблокировали доступ иностранных пользователей к новым ИИ-моделям

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar

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Ранее россиян предупреждали о возможных ограничениях.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение заблокировать доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта (ИИ) Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных пользователей. Об этом сообщили в Axios.

«Мы вынуждены немедленно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех наших клиентов, чтобы обеспечить соблюдение требований», — заявили в компании, отметив, что не согласны с этим решением.

Ограничения распространяются как на зарубежных пользователей, так и на иностранных граждан, которые находятся на территории Америки.

Решение о блокировке было принято администрацией Трампа после информации о возможном взломе модели Mythos. Это, как подчеркнуто в официальном заявлении, вызвало серьезную обеспокоенность властей, поскольку может угрожать национальной безопасности. Запрет будет действовать несколько недель.

«Мы считаем, что это недоразумение, и работаем над скорейшим восстановлением доступа», — также заявили в Axios.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи из России могут столкнуться с новыми блокировками в нейросетях Claude, ChatGPT и Gemini. Ограничение доступа к перечисленным сервисам может произойти внезапно. Особенно часто это происходит с крупными проектами и компаниями, когда система замечает признаки корпоративного использования ресурса на территории РФ.

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