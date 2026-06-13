Турецким «звездам» OnlyFans грозит до 10 лет тюрьмы за отмывание денег

Hurriyet: 27 турецким моделям OnlyFans грозит до 10 лет тюрьмы за отмыв денег

Фото: legion-media

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Фигуранты могли содействовать распространению порнографических материалов и легализовать преступные доходы.

В Турции обвинение потребовало до десяти лет лишения свободы для 27 подозреваемых, связанных с платформой OnlyFans. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По данным издания, прокуратура полагает, что фигуранты могли содействовать распространению порнографических материалов и отмывать доходы, полученные преступным путем.

Кроме того, в розыск объявили еще пять активных участниц платформы. По информации Hurriyet, они находятся за границей.

Часть подозреваемых признала, что публиковала контент на OnlyFans и получала за это деньги. При этом они утверждали, что платили налоги с доходов. Другие фигуранты отрицали, что пользовались платформой.

Операция против авторов OnlyFans прошла в Турции в феврале. Тогда силовики задержали ряд подозреваемых и конфисковали у них средства на сумму 300 миллионов лир, что составляет почти 6,9 миллиона долларов.

Доступ к OnlyFans в Турции был запрещен по решению суда в июне 2023 года. Несмотря на это, как выяснили следователи департамента по борьбе с киберпреступлениями, подозреваемые продолжали пользоваться платформой.

По версии следствия, авторы не только размещали материалы на закрытом для страны ресурсе, но и продвигали свои профили через соцсети, которые оставались доступны на территории Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему профессиональные спортсмены массово уходят на OnlyFans.

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