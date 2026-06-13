«Осталось немного»: Агата Муцениеце показала, что с ней стало после родов

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/agataagata; 5-tv.ru

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Актриса уже выглядит стройной и подтянутой, однако ее все еще не устраивает результат.

Актриса Агата Муцениеце не из тех, кто привык расслабляться и давать себе передышку, поэтому после рождения дочери она сразу занялась активным восстановлением фигуры. Своими результатами она поделилась с подписчиками в соцсети.

В личном блоге артистка показала кадры с тренировки в спортзале и сообщила, что ее вес снизился до 59,2 килограмма. Также звезда призналась, что уже сама заметила первые результаты от физических нагрузок. По словам Агаты, после родов она постепенно вернула прежнюю форму и продолжает уверенно двигаться к желаемому весу.

«Что, друзья, что мы имеем? Мы имеем вес 59,2! Напоминаю, было 61. То есть мы движемся к цели. До заветных 55 кг осталось не так много», — призналась актриса.

Подписчики в свою очередь отметили, что актриса действительно выглядит стройной и подтянутой. Агата пришла на тренировку в черном спортивном топе и облегающих укороченных леггинсах. Такую одежду она, наверняка, выбрала неслучайно, ведь так удобнее было продемонстрировать окрепшие мышцы рук.

«Посмотрите, какие ручки! Мне кажется, неплохо. Движемся дальше!» — заключила бодрая Агата.

Актриса начала активнее заниматься восстановлением после родов: она следит за здоровьем, постепенно увеличивает физическую нагрузку и возвращается к привычному режиму тренировок.

Агата Муцениеце вышла замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу в конце августа 2025 года. Супруги стали родителями 1 декабря того же года.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в стремительном похудении Агаты Муцениеце увидели проблему.

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