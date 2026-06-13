Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протеста женщин

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Машины патрулируют районы.

Власти Афганистана стянули военную технику к городу Герат. Это сделано для подавления акций протеста, которые вызваны новыми ограничениями для женщин. Об этом сообщило информационное агентство AFP.

По словам местных жителей, в пятницу военные машины дислоцировали по всему городу. Они патрулируют район. Также появились вооруженные полицейские и дополнительные контрольно-пропускные пункты, на которых работают сотрудники разведки. Жители рассказали, что силы безопасности проверяют мобильные телефоны прохожих.

Один из горожан отметил, что на каждой улице можно заметить подозрительные частные автомобили. Внутри находятся люди в обычной одежде. Они сидят в машинах и наблюдают за окружающими. В итоге жители отказались от планов проводить демонстрации.

Предпосылкой для протестов стал новый список правил для женщин, опубликованный местным министерством по пропаганде добродетели. Он запрещает использование косметики и обязывает носить носки и маски для лица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Афганистане опровергли сведения об отмене минимального возраста для замужества.

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