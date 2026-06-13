В МВД посоветовали россиянам закрыть профили в соцсетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Такие меры помогут снизить риск утечки персональных данных.

В МВД России рекомендовали гражданам ограничить доступ посторонних к своим профилям в соцсетях и не публиковать геометки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что такие меры помогут снизить риск утечки персональных данных.

Также россиянам посоветовали внимательно проверить, какая личная информация у них есть в открытом доступе. Так, из соцсетей и мессенджеров лучше удалить фотографии документов, а также снимки, по которым можно узнать адрес, маршруты передвижения или другие важные сведения о человеке.

Как напомнили в МВД, пользователям стоит активнее применять настройки приватности. С их помощью можно ограничить круг людей, которым доступны публикации, снимки, личные данные и информация об активности в сети.

Отдельно в ведомстве порекомендовали включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах, поскольку такая защита усложняет доступ к аккаунту для мошенников, даже если они узнают пароль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники освоили еще две сферы для обмана россиян.

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