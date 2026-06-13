В Индии потерпел крушение военный самолет Ан-32, пять человек погибли

Фото: © РИА Новости/Михаил Кутузов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел во время тренировочного полета.

В Индии при посадке разбился военно-транспортный самолет Ан-32. Об инциденте сообщила пресс-служба BBC Индии.

«Самолет ВВС Индии Ан-32 потерпел аварию при посадке в Джорхате», — сказано в официальном сообщении ведомства, которое было опубликовано в соцсети X.

Это случилось около 10:00 утра по местному времени. В результате инцидента пять человек погибли, один выжил.

Крушение, как отметили в BBC Индии, произошло во время тренировочного полета. На месте происшествия продолжают работать спасатели: они разбирают завалы. Причина крушения пока также неизвестна.

BBC Индии уточнили, что для выяснения обстоятельств случившегося в скором времени будет создана специальная комиссия. Других подробностей об инциденте, в частности, сколько точно на борту было людей, не приводится.

Ранее военный вертолет США потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Причина падения еще не установлена, ведется расследование. По одной из версий, крушение произошло в результате попадания иранского орудия. По другой — к потере вертолета привела техническая неисправность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.