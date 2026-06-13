Литва, Польша и Франция проведут маневры «Отважный кабан» у границ Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka

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Войскам предстоит синхронизировать действия союзных сил.

В июне военные из трех стран НАТО отработают оборону стратегически важного участка вблизи белорусской границы. Совместные учения под кодовым названием Gallant Boar («Отважный кабан») организуют Литва, Польша и Франция. Основной площадкой станет район Сувалкского коридора, сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

Маневры запланированы на десять дней — с 16 по 26 июня. Войскам предстоит синхронизировать действия союзных сил. Согласно заявлению военного ведомства, главная цель учений — отработка быстрой и эффективной защиты этого географически чувствительного участка. Бойцы литовской пехотной бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с военнослужащими Польши и Франции.

Особое внимание в ходе «Отважного кабана» уделят повышению боеготовности стран-участниц. Военные также усовершенствуют навыки, необходимые для оперативной обороны указанного региона. Учения пройдут в непосредственной близости от границы с Белоруссией и Россией.

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