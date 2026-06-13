Супруг расправился с начальницей отдела Домодедовской больницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Обвиняемый ранее попадал под суд за преступления, связанные с наркотиками.

Супруг убил начальницу отдела Домодедовской больницы. Трагедия случилпсь 12 июня. 38-летняя Дарья Корышева, занимавшая пост руководителя информационно-справочного отдела больницы, стала жертвой нападения.

По данным 5-tv.ru, преступление совершил ее муж Михаил Корышев, которому уже предъявлено обвинение. Известно, что ранее он был неоднократно судим за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

У Дарьи Корышевой осталось трое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что суд оставил в силе пожизненный приговор Александру Погорелову, главному фигуранту дела об убийстве командира российских ополченцев на Донбассе Арсена Павлова с позывным Моторола.

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