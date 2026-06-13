Движение через АПП «Джанкой» перекрыли из-за попытки ВСУ атаковать мосты

Фото: © РИА Новости/Валерий Морев

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Боевики киевского режима с помощью дронов вновь попытались повредить гражданские объекты.

Из-за очередной попытки ВСУ атаковать мосты на направлении Чонгара движение в сторону автомобильного пункта пропуска (АПП) «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Боевики киевского режима в ночь на 13 июня вновь предприняли попытку ударить по мостам в Херсонской области. Как уточнил Сальдо, за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) страны уничтожили 25 украинских дронов.

«Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП „Джанкой“ сейчас перекрыто», — написал Сальдо.

По информации губернатора Херсонской области, также этой ночью противник — ВСУ — ударил по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. После атаки специалисты выехали на место и провели осмотр сооружения. Предварительно, серьезных проблем нет: движение уже запущено. Однако есть ограничения, отметил Сальдо.

«Информация по движению будет уточняться и доводиться дополнительно», — заключил губернатор.

Это не первая попытка ВСУ повредить мосты на Херсонщине. Боевики киевского режима на протяжении пары недель целенаправленно бьют по гражданскому объекту. Прежде ПВО России сбило больше 20 дронов на подлете к мосту в Чонгаре. Тогда из-за атаки ВСУ движение транспорта также было временно приостановлено.

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