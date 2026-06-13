Актриса Катерина Шпица после рождения второго сына поставила семью выше карьеры

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чуть больше месяца назад звезда сериала «Полярный» вновь стала мамой.

Российская актриса Катерина Шпица после рождения второго сына Богдана решила на время оставить карьеру. У себя на странице в соцсети знаменитость призналась, что пока не хочет возвращаться к плотному рабочему графику.

По словам 40-летней звезды, в настоящее время ее главный приоритет — семья.

«Я так много работала, когда рос Герман! Сейчас хочется максимум внимания отдать маленькому человеку», — сказала Шпица.

Ко всему прочему Катерина в шутку добавила: «На какое-то время эта страница станет очень «мамской». По всей видимости, так артистка решила предупредить своих поклонников о том, что скоро их ждет порция милых фотографий с маленьким Богданом.

О том, что звезда сериала «Полярный» — Катерина Шпица — родила второго ребенка, стало известно в начале мая 2026 года. Это радостное событие было знаковым для семьи. Еще два года назад они с мужем, бизнесменом Русланом Пановым, собирались стать родителями. Но тогда случилось страшное: плод погиб в утробе. У актрисы уже есть опыт материнства: она воспитывает сына-подростка Германа от первого брака.

Ранее Катерина Шпица призналась мужу в любви после родов. Мужчина, по словам артистки, не отходил от нее ни на шаг в самый ответственный момент.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.