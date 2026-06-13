Молния ударила в девушку на пляже в Подмосковье

Фото: 5-tv.ru

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Пострадавшую доставили в больницу. Врачи борются за ее жизнь.

В Московской области во время грозы молния ударила в девушку, которая пряталась от непогоды под деревом. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Инцидент произошел 12 июня в деревне Подрезово в Мытищах. По информации инсайдера, пострадавшей 30 лет. Когда начался дождь, девушка находилась на пляже. Пытаясь укрыться от непогоды, она встала под дерево. Именно туда и пришелся электрический разряд.

Очевидцы вызвали скорую. Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у пациентки тяжелое состояние: ожог грудины третьей степени. Помимо этого, у нее развился аритмический шок. Это нарушение сердечного ритма, которое может угрожать жизни. Пострадавшую доставили в местную больницу. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Ранее в Краснодаре молния убила велосипедиста. Погибшему было 45 лет. По словам очевидцев, во время непогоды мужчина передвигался по тротуару, как вдруг в него неожиданно ударила молния. Он скончался на месте от полученных травм. Врачи, приехавшие на место, не смогли его спасти.

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