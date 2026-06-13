Трамп: военные США нанесли удар по лидеру картеля «Трен де Арагуа»

Фото: Reuters/Daniel Heuer

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Американский лидер заявил, что «успешно казнил» Ниньо Герреро. И пообещал отправить в ад всех наркобаронов.

Южное командование Вооруженных сил (ВС) США (SOUTHCOM) нанесло удар по лидеру венесуэльской группировки «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро (Эктор Рустенфорд Герреро Флорес. — Прим. ред.), и он был ликвидирован. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в социальной сети в Truth Social. По его словам, убитый был лидером «самой кровожадной террористической организации на планете».

«По моему указанию Южное командование США нанесло быстрый и смертоносный кинетический удар, успешно казнив Ниньо Герреро», — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что операция была проведена Соединенными Штатами в сотрудничестве с Каракасом. Он отметил, что Вашингтон отомстил за погибших, их семьи и близких. И подчеркнул, что как только его администрация приступила к работе, банда «Трен-де-Арагуа» попала в список иностранных террористических организаций. Кроме того, Трамп, по собственным словам, выслал «тысячи опасных преступников» и объявил «войну картелям».

Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х подтвердил смерть Герреро в ходе удара. Он добавил, что операция доказала общее намерение и решимость Штатов и Венесуэлы бороться с «наркотеррористами». Вашингтон не остановится на достигнутом и продолжит вместе с партнерами, в их числе Венесуэла и участники Коалиции против картелей «Щит Америки», воевать с «врагами». Трамп же заявил, что у группировки больше нет убежищ «ни в Венесуэле, ни где-либо еще».

«Мы найдем этих жестоких убийц и наркобаронов в любое время и в любом месте и отправим их в глубины ада, где им самое место», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп вознамерился взять под контроль иранский остров Харк, а также ряд объектов нефтяной инфраструктуры республики.

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