ВС США сбили несколько иранских дронов, летевших к Ормузскому проливу
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
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Это стало очередным обострением между странами, несмотря на заявления Вашингтона и Тегерана о прогрессе в мирных переговорах.
Вооруженные силы США сбили несколько иранских беспилотников, летевших в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что уничтоженные дроны представляли угрозу для коммерческого авиасообщения. Других подробностей не приводится.
Это стало очередным обострением военных отношений, несмотря на заявления Вашингтона и Тегерана о прогрессе в мирных переговорах.
Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и выразил уверенность в скором завершении конфликта. Он отметил, что предстоящее мирное соглашение одобрено широким кругом стран региона, включая Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и другие.
Позднее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о победе над США. По его словам, в ближайшее время будет объявлено об окончании войны на всех фронтах, включая территорию Ливана.
Как отметил Аракчи, Соединенные Штаты обязуются прекратить блокаду Ормузского пролива и возобновить судоходство. Известно, что меморандум об урегулировании конфликта включает 14 пунктов.
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