По факту избиения девушки-фельдшера в Пятигорске возбуждено уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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На врача напали родственники пациентки, ее напарника удерживали и не давали вмешаться. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Уголовное дело возбудили по факту избиения фельдшера в Пятигорске. На нее напали родственники женщины, которой она оказывала медицинскую помощь. Девушке потребовалась госпитализация. Об этом сообщили представители управления Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю в мессенджере «МАКС». В ведомстве отметили, что со сторонами конфликта работают правоохранители.

«По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Александра Перепелицына в следственном отделе по городу Пятигорск по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 Уголовного кодекса (УК) РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью)», — сказано в публикации.

Прежде пострадавшая сотрудница скорой помощи Райме рассказала 5-tv.ru, что женщине, к которой она прибыла, стало плохо после поминок. Когда бригада скорой приехала на место, пациентка и несколько ее родственников находились во дворе частного дома. Врач и ее напарник с трудом провели осмотр и оценили показатели, так как близкие постоянно вмешивались и требовали немедленного лечения.

Выяснилось, что пациентка выпила и на короткое время потеряла сознание. Медики попытались снять кардиограмму уже в доме, но она начала срывать электроды и сопротивляться. Из-за обморока и опьянения ей посоветовали поехать в больницу, и тут ситуация накалилась. Райме нагрубили, попытались отнять медицинские документы и планшет в ответ на просьбу подписать отказ от госпитализации.

Попытка снять нападение на смартфон обернулась побоями. Несколько человек зажали врача в угол, наносили удары, схватили за волосы, а ее напарника удерживали. Требовали удалить видео — или не выпустят. Мужчине удалось выбить дверь, и они с Райме убежали. У девушки диагностированы ушиб правой почки, ушиб грудной клетки, повреждения мягких тканей затылка, а также многочисленные ссадины и гематомы на руках.

Фельдшер проходит лечение. Участники атаки были доставлены в органы внутренних дел, сообщили в СК, и опрошены. По последним данным, установлены не все виновники инцидента.

Ранее, писал 5-tv.ru, в городе Заинск полицейские задержали мужчину, который напал на женщину возле жилого дома. Он избил жертву мусорным баком, а потом молил правоохранителей о пощаде.

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