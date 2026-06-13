В Армении задержали математика Михаила Вербицкого*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ранее мужчина преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики.

Математика и блогера Михаила Вербицкого* задержали правоохранительные органы Армении в аэропорту Звартноц в Ереване. Об этом сообщили 5-tv.ru.

«Сейчас он находится в КПЗ. Он находится в розыске в России», — заявили в дежурной части.

Ранее блогер был объявлен в розыск в России. Другой информации о задержании математика к настоящему времени не поступало.

Михаил Вербицкий разыскивается по уголовному делу, возбужденному касательно публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов за призывы к ударам по России.

Ранее Вербицкий преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ) и известен как создатель блога LJ.Rossia, который был заблокирован Роскомнадзором из-за публикаций, в которых задержанный критически высказывался о специальной военной операции и России.

Как ранее писал 5-tv.ru, на днях ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил убийство сотрудника Министерства обороны России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.