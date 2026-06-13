Экс-министр ДНР Пинчук заявил об украинском следе в организации покушения на него

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Взрыв произошел накануне, около 19 часов, в его загородном доме.

Экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил, что к организации покущения на его жизнь, по всем признакам, причастна Украина.

«Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения — признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив. <…> Это теракт», — заявил он ТАСС.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Новой Москве, в поселке Щапово, около 19 часов вечера, произошел взрыв на первом этаже в доме бывшего министра государственной безопасности ДНР, полковника Андрея Пинчука.

Инцидент случился после того, как курьер доставил ему посылку, в которой находилось взрывное устройство. После ее открытия произошла детонация, в результате чего Пинчук получил ранения, а в доме были выбиты окна и двери.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По их информации, угрозы жизни экс-министра нет, данных о других пострадавших не поступало.

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