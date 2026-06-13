Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Украина исключила русский из списка языков национальных меньшинств, подлежащих защите.

Исключение Украиной русского языка из списка подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств — это акт неонацизма со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского. Так прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в интервью журналистам ТАСС.

«Неонацизм в действии», — заявила дипломат.

Упомянутый закон против русского языка был принят Верховной радой 3 декабря 2025 года. Ее спикер Руслан Стефанчук в соцсетях сообщил, что Зеленский подписал его, приняв таким образом «решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств».

Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская в прошлом году предлагала изъять все упоминания русского языка из конституции Украины. По ее мнению, он является «инструментом дестабилизации» и не дает в полной мере согласовать языковую политику с «реальностью войны».

Открыто антироссийский курс в отношении языка на Украине был взят в 2014 году, с тех пор были введены изменения в законодательстве, которые не просто запретили в стране русскоязычные фильмы, книги, спектакли и другие произведения искусства, они призваны контролировать речь проживающих на территории Незалежной людей. Школьники и студенты давно не изучают русский, им не разрешено говорить на нем и на переменах.

Как прежде отмечала Мария Захарова, украинские власти скоро начнут штрафовать за мысли на русском языке. Таким образом она отреагировала на действия Полтавского городского совета, который 2 июня ввел запрет на содержание материалов на русском языке в городе. В ходе обсуждения дипломат упомянула «небезызвестную шпрехенфюрер Елену Ивановскую», которая настаивает на увеличении штрафов за нарушение языкового законодательства в десять раз.

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