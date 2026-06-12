Подросток лишилась части руки на летней подработке в Ленинградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Хирурги более трех часов проводили сложную операцию.

Пятнадцатилетняя девочка лишилась части руки на летней подработке в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

В поселке Колтуши Всеволожского района девушка получила тяжелую производственную травму: ее кисть затянуло между валиками станка, что привело к отрыву конечности. В некоторых местах ткань была сильно истончена, наблюдались множественные ссадины и раны.

Коллеги оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее вместе с ампутированными фрагментами в клинику вуза.

Врачи клиники более трех часов проводили сложную операцию. Из-за характера травмы полностью сохранить руку не удалось, однако хирурги максимально сохранили оставшиеся анатомические структуры руки.

Впереди у пациентки длительное наблюдение у врачей и поэтапная реабилитация.

Как ранее писал 5-tv.ru, 9 июня в руках 13-летнего подростка загорелся неизвестный взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в доме на Большой Академической в Москве.

По предварительным данным, мальчик проводил химические опыты прямо в квартире, и в какой-то момент вещество вспыхнуло у него в ладонях.

До этого, в конце мая, в Петербурге на Московском проспекте погиб подросток, сорвавшийся с крыши девятиэтажного дома при попытке забраться наверх. По данным источника, погибший был руфером.

Ранее, 25 мая, в подмосковном Алабушево подросток попал под поезд «Клин — Москва» и получил тяжелые травмы, включая ампутацию ноги. По словам отца, юноша не был зацепером.

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