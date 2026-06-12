Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Соответствующий закон Верховная рада приняла 3 декабря 2025 года.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский из списка языков, подлежащих защите на Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств. Документ был принят Верховной радой еще 3 декабря 2025 года. Об этом в своем блоге рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Зеленский подписал Закон № 4699 — IX — важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Русский язык изъят из перечня языков, к которым Украина применяет положения хартии», — говорится в сообщении.

Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская отмечала, что упомянутый документ приводит положения законов о ратификации хартии, нацменьшинствах и медиа в соответствие с «обновленным официальным переводом» Европейской хартии. Таким образом меняется перечень поддерживаемых и защищаемых языков.

В июле прошлого года Ивановская предложила исключить упоминания русского языка из конституции Украины, так как он, по ее словам, является «инструментом дестабилизации». Она сказала, что необходимо «устранить символическое неравенство в законодательстве» и согласовать языковую политику с «реальностью войны».

Когда языковой омбудсмен сделала свое заявление, украинские СМИ напоминали в своих материалах, что военное положение исключает возможность изменения конституции. А в ней, в частности, отмечается, что государственным является украинский, но страна при этом «гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».

Открытое противостояние и вытеснение русского языка на Украине продолжается с 2014 года. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ограничивающий возможность использования в стране русского и других языков действует с 2019-го. С декабря 2023-го, когда был принят закон о правах нацменьшинств, некоторые официальные языки Евросоюза получили послабления, для русского же санкции стали бессрочными.

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