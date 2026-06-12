Путин назначил Александра Матвеева новым руководителем канцелярии президента

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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До него этот пост на протяжении шести лет занимал Александр Казаков.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева на должность руководителя канцелярии главы государства. Указ российского лидера уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Этим же указом Владимир Путин освободил от должности прежнего руководителя канцелярии Александра Казакова. Он занимал этот пост на протяжении последних шести лет — с 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Савельев покинул пост заместителя министра обороны России — руководителя аппарата главы ведомства, перейдя на другое место работы. Он занимал эту должность с мая 2024 года, ранее работая аудитором Счетной палаты, где курировал вопросы обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Также стало известно о назначении генерал-полковника Александра Чайко новым главнокомандующим Военно-космическими силами России.

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