Композитор Владимир Сапожников и его супруга погибли в ДТП в Петербурге

Фото: Белинский Юрий/ТАСС

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Авария произошла на железнодорожном переезде возле станции Лисий Нос.

В результате автомобильной аварии в Санкт-Петербурге погибли советский и российский композитор, педагог и музыкальный деятель Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская. Об этом сообщил телеканал «78».

Трагедия произошла после концерта, когда музыканты возвращались домой. За рулем автомобиля находилась 74-летняя Лариса Воронцовская. Композитор от полученных травм скончался на месте. Женщина получила тяжелые травмы и была экстренно доставлена в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Как позднее сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, ДТП произошло на железнодорожном переезде возле станции Лисий Нос. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой. Машинист попытался предотвратить аварию и экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем вылетел на тротуар и протаранил толпу людей. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и девятилетняя девочка. Кроме того, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

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