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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Светлана Стофорандова 41 0
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Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Тема:
День России

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Он надеется, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России. Об этом сообщает Государственный департамент США.

Он отметил, что США надеются, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.

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