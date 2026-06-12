Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
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Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP
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Он надеется, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России. Об этом сообщает Государственный департамент США.
Он отметил, что США надеются, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.
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