«Думал, она ошибается»: племянник Чурсиной о ее предчувствии перед смертью

Племянник Людмилы Чурсиной: она не боялась смерти и предчувствовала ее

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

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Родственник артистки на похоронах вспомнил один из последних и роковых разговоров с ней.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина предчувствовала свою смерть и делилась мыслями об этом. Об этом в беседе с KP.RU рассказал ее племянник Алексей Рымарев, вспомнив один из последних разговоров с актрисой, на похоронах.

По его словам, Чурсина спокойно говорила о своем возможном уходе и не боялась смерти.

«Я думал, она ошибается насчет смерти», — с горечью отметил родственник покойной.

Артистка подмечала красоту моментов в деталях, видела эстетку там, где многие прошли бы мимо.

«Полгода назад мы ехали в клинику. Тетя посмотрела в окно и сказала: «Если это и последняя осень в моей жизни, по крайней мере, она очень красивая», — процитировал врезавшиеся в память слова Чурсиной собеседник.

Людмилу Чурсину похоронили в Санкт-Петербурге на Сестрорецком кладбище рядом с ее любимой сестрой. Это место артистка выбрала самостоятельно при жизни. Проститься с народной артисткой СССР приехали около 100 человек.

Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Чурсина до последних месяцев продолжала работать. Она служила в Центральном академическом театре Российской Армии и в 84 года готовилась снова выйти на сцену. Как сообщал 5-tv.ru, Людмила собиралась снова перевоплотиться в свою первую роль в театральной карьере.

С Санкт-Петербургом Чурсину связывала семья. Несколько лет назад там умерла ее сестра. Она переехала в культурную столицу России, а в Москву приезжала на спектакли и съемки.

Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Близкие давно переживали за ее здоровье. У актрисы были хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые проблемы и рак. Коллеги поддерживали Чурсину и помогали ей финансово.

За свою карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей и стала одной из самых ярких актрис советского кино.

Она родилась 20 июля 1941 года. В детстве будущая артистка мечтала стать балериной, но поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина в 1959 году.

В кино Чурсина дебютировала еще студенткой. Зрители знают ее по картинам «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Виринея», «Олеся», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», «Долгая дорога в дюнах» и «Когда деревья были большими».

Также актриса снималась в сериалах «Маргоша», «Интерны» и «Чисто московские убийства». Значительную часть жизни она посвятила театральной сцене.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, директор Театра юных зрителей имени Брянцева и подруга актрисы Светлана Лавренцова рассказала о том, каким человеком была Людмила Чурсина.

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