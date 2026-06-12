Путин увеличил штатную численность российской армии

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Президент уже подписал соответствующий указ.

Штатная численность Вооруженных сил (ВС) России увеличится до 2 миллионов 399 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ уже размещен на официальном сайте правовых актов.

При этом непосредственно военных в составе будет 1,5 миллиона человек. Общее число сотрудников, согласно новому указу, вырастет примерно на 7,3 тысячи человек.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета», — говорится в документе.

Указ с обновленными требованиями к численности штата российской армии уже вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин старается регулярно общаться с представителями разных родов войск. Об этом глава государства лично заявил на встрече с участниками специальной военной операции (СВО). При этом президент отметил, что поддерживает контакт как с рядовыми бойцами, так и с высшим командным составом.

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