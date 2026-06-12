Россия введет уведомительный порядок пересечения госграницы для дипломатов ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Новый регламент также затронет сотрудников дипмиссий отдельных государств Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в Москве.

В России введут уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран Евросоюза (ЕС) с 15 июня. Об этом сообщил департамент государственного протокола МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что новый порядок также затронет сотрудников дипмиссий отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве.

Исходя из памятки ведомства, уведомления должны оформлять аккредитованные в России дипломатические, консульские и административно-технические сотрудники посольств и консульств стран ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны, а также представительства Евросоюза в РФ.

Правило распространится и на совершеннолетних членов семей сотрудников дипмиссий, если они аккредитованы в России. При этом несовершеннолетние дети, а также родственники без аккредитации, которые приезжают в РФ на срок до 90 дней, направлять уведомления не должны.

Отдельно в МИД уточнили, что граждане России, которые работают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях стран ЕС, а также в представительстве Евросоюза, под действие нового порядка не подпадут.

До этого ЕС в рамках 19-го санкционного пакета объявил об ограничениях для российских дипломатов. Их перемещения внутри ЕС должны быть ограничены территорией страны аккредитации.

Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники обязаны уведомлять власти, если планируют посетить другое государство Евросоюза или проехать через него транзитом. При этом каждая страна ЕС может дополнительно потребовать предварительное разрешение.

Регламент Совета ЕС, который устанавливает ограничения на передвижение сотрудников российских загранучреждений по территории стран Шенгенской зоны, вступил в силу 25 января.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, посольство России в Нидерландах высмеяло новые санкции ЕС. До этого Еврокомиссия (ЕК) представила предложения по 21-му пакету санкций против РФ. На пресс-конференции председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые меры затронут сектора «с наибольшим влиянием», а именно энергетику, торговлю, финансы и впервые за все время — рыболовство.

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