Без Украины не обошлось: США раскрыли данные о зарубежных биолабораториях

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Часть таких учреждений проводит исследования опасных патогенов.

Офис директора национальной разведки США опубликовал материалы о многолетнем финансировании более 120 биологических лабораторий в свыше чем 30 странах, в том числе на Украине. Этот документ опубликовали на сайте офиса.

В ведомстве заявили, что все данные раскрыла глава нацразведки Тулси Габбард после изучения архивов и материалов разведывательного сообщества.

По данным офиса главы нацразведки, часть таких лабораторий проводит или раньше проводила исследования опасных патогенов. В отдельных случаях, как утверждалось в документе, речь могла идти об экспериментах, связанных с приобретением патогенами новых функций.

Также в сообщении отметили, что американские власти якобы скрывали информацию о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий. По версии офиса главы нацразведки, людей, которые ставили под сомнение официальную позицию, называли иностранными агентами и предателями.

Отдельно в заявлении раскрыли, что структуры команды по национальной безопасности администрации бывшего президента США Джо Байдена вводили американцев в заблуждение по теме биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть эти сведения.

В ведомстве публикацию материалов связали с позицией президента США Дональда Трампа. Там заявили, что американский лидер понимает угрозы, которые могут нести подобные исследования, поэтому 25 мая прошлого года подписал указ о прекращении федерального финансирования таких работ.

При этом в офисе директора национальной разведки подчеркнули, что речь идет о пересмотре многолетней практики, связанной с зарубежными биологическими лабораториями и контролем за потенциально опасными исследованиями.

Ранее, писал 5-tv.ru. в Следственном комитете России выяснили, что на Украине разрабатывают биологическое оружие на деньги США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.