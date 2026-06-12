Фото: © РИА Новости/Султан Досалиев

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Американский лидер заявил, что Вашингтон справился в конфликте самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выиграл войну против Ирана без помощи сторонников из Евросоюза и «Группы семи» (G7). Такое заявление американский лидер сделал в комментарии программе итальянского телеканала La7, отвечая на вопрос о роли европейских лидеров в иранском кризисе.

По его словам, поддержка со стороны Европы и стран «Группы семи» не имела значения для действий США. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не нуждался в помощи союзников и справился самостоятельно.

«Мы выиграли войну, они не имели значения! Нам не нужна была их помощь», — высказался Трамп.

Накануне президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей о прекращении войны. Теперь сторонам предстоит подписать документы.

Трамп допускал, что соглашение могут оформить уже в ближайшие выходные. Он отмечал, что подписание может пройти в Европе, где в это время будет находиться вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Незадолго до этого глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что итоговые пункты сделки с Ираном согласовали все участники переговорного процесса.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил, что не считает действия Ирана провокацией, которая могла стать причиной начала войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проект меморандума об урегулировании конфликта Ирана и США состоит из 14 пунктов.

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