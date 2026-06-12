Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Он намерен завершить начатые реформы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не покинет пост главы правительства, даже несмотря на серию громких отставок в оборонном ведомстве. Об этом он рассказал в интервью британской вещательной корпорации BBC.

Сразу четыре высокопоставленных чиновника потеряли свои места: министр обороны Джон Хили, его заместитель и двое помощников. Политические обозреватели называют этот инцидент крайне болезненным ударом по репутации лидера Лейбористской партии, который сейчас у власти в Соединенном Королевстве.

Стармер также подчеркнул, что намерен выполнить мандат, полученный от избирателей в 2024 году, и завершить начатые реформы.

«Я не собираюсь отказываться от своего обязательства служить стране. <…> Я был выбран. Это долг», — заявил он.

Причиной отставок стал необнародованный план по оборонным инвестициям, подготовленный еще в январе. По данным местных СМИ, правительство согласовало увеличение расходов на оборону на 13,5 млрд фунтов (1 345 950 000 рублей) в ближайшие три года. Однако журналисты отмечают: изначально речь шла о сумме в 18 млрд фунтов (1 794 600 000 рублей), и даже она, по оценкам экспертов, была ниже реальных потребностей.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выложил видео, где уничтожил фотографию Кира Стармера в шредере.

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