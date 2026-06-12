Могила Людмилы Чурсиной утонула в цветах после прощания в Санкт-Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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Отпевание прошло в Спасо-Преображенском соборе, а похороны состоялись на Сестрорецком кладбище. Это место артистка выбрала сама при жизни.

Могила народной артистки СССР Людмилы Чурсиной утонула в цветах после церемонии прощания в Санкт-Петербурге. Соответствующее фото публикует 5-tv.ru.

Ранее актрису проводили в последний путь. Отпевание прошло в Спасо-Преображенском соборе, а похороны состоялись на Сестрорецком кладбище. Это место Чурсина выбрала сама при жизни. На Сестрорецком кладбище, расположенном примерно в 40 километрах от Петербурга, похоронена ее сестра. Хотя народных артистов часто хоронят на Новодевичьем или Ваганьковском кладбищах, актриса хотела упокоиться рядом с близким человеком.

Фото: 5-tv.ru

Для тех, кто приехал проститься с артисткой, организовали бесплатные автобусы до кладбища. Фото, установленное на могиле, было любимым снимком Чурсиной. Об этом сообщила глава Театра Российской Армии Милена Авимская.

Прощание прошло с воинскими почестями. У могилы находился почетный караул, а перед погребением рота почетного караула произвела несколько выстрелов, отдав дань уважения таланту актрисы. Похоронили Чурсину под гимн России. После церемонии военные передали флаг России ее племяннику Алексею.

Панихида по Людмиле Чурсиной собрала сотни человек. Проститься со звездой советского кино пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. С раннего утра у храма выстроилась очередь. Люди приносили любимые цветы актрисы и вспоминали ее роли, ставшие частью истории отечественного кинематографа.

Церемония прошла в теплой и скорбной атмосфере. Люди провожали Чурсину аплодисментами, а также выкрикивали: «Браво!».

Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Близкие давно переживали за здоровье Чурсиной. Артистка столкнулась с несколькими тяжелыми диагнозами, среди которых были хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые проблемы и онкологическое заболевание. Коллеги старались поддерживать актрису и помогали ей финансово.

За свою карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей и стала одной из самых ярких актрис советского кино.

Будущая артистка родилась 20 июля 1941 года. В детстве она мечтала стать балериной, но в 1959 году поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина.

В кино Чурсина дебютировала еще студенткой. Зрители знают ее по картинам «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Виринея», «Олеся», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», «Долгая дорога в дюнах», ««Когда деревья были большими».

Чурсина также снималась и в сериалах, среди которых «Маргоша», «Интерны» и «Чисто московские убийства». Значительную часть жизни она посвятила театральной сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли похороны Людмилы Чурсиной.

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