От всей души и с размахом: как знаменитости поздравили граждан с Днем России

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; Instagram*/oleggazmanov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Общей темой публикаций звезд стали любовь к стране, вера в будущее, единство и уважение к истории.

Российские артисты, телеведущие, музыканты и спортсмены поздравили жителей страны с Днем России. Одни обратились к подписчикам с теплыми словами, другие выпустили праздничные ролики, вспомнили историю страны или опубликовали кадры со своих выступлений.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В эту дату публичные люди традиционно обращаются к соотечественникам, говорят о любви к стране, единстве, истории и будущем.

Николай Басков

© РИА Новости/Алексей Майшев

Народный артист России Николай Басков поздравил жителей страны с Днем России с помощью того, что он умеет лучше всего, — музыки. Певец сообщил о релизе композиции в соцсети и отметил, что песня уже появилась на всех цифровых площадках.

«Россия — сердце земли. Песня доступна на всех площадках», — подписал публикацию исполнитель.

Композицию Басков записал вместе с коллегами. В проекте приняли участие заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, блогер Юлия Гаврилова, певица Anna Volkova, певец Александр Эгромжан, а также юные исполнители Матвей Яицкий и Адель Star.

Лариса Долина

© РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народная артистка России Лариса Долина также обратилась к подписчикам с поздравлением. Свой пост она разместила в Telegram-канале.

«Мои дорогие подписчики, я поздравляю всех нас с праздником и желаю всем процветания и любви к своей Родине — России! С праздником, дорогие соотечественники!» — написала Долина.

Также певица подчеркнула, что Россия славится героями и людьми, которые своим трудом помогают стране развиваться. По словам артистки, у государства большой потенциал благодаря талантам в самых разных сферах. Долина отметила, что считает Россию сильной и могущественной страной.

SHAMAN

© РИА Новости/Юрий Кочетков

Певец SHAMAN поздравил россиян в своем Telegram-канале. Артист опубликовал праздничное обращение и сопроводил его видео со своего выступления ко Дню России.

«Привет, Россия! Я от всей души поздравляю нашу страну с Днем России! В этот день мое сердце стучит еще сильнее — в унисон с народом, нашей историей, культурой и, конечно, с музыкой, которая нас объединяет», — написал он.

Исполнитель также выразил личные чувства к стране.

«Россия — мама. Она дарит нам жизнь, свободу и внутреннюю силу, чтобы идти вперед и побеждать», — отметил артист.

В заключении SHAMAN отметил, что Россия — великое государство.

«С праздником тебя, великая страна! С Днем России!» — написал певец.

В обращении SHAMAN сделал акцент на единстве, истории, культуре и музыке, которая объединяет людей.

Анастасия Волочкова

© РИА Новости/Владимир Астапкович

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поздравила соотечественников с Днем России на своей странице в соцсетях. Балерина опубликовала праздничный пост и архивное видео.

«С Днем России! Наша страна великая!» — написала Волочкова.

Артистка отметила, что россияне могут гордиться стойкостью и сплоченностью. Она заявила, что для нее самой важно быть частью российской культурной истории. К тому же она не преминула напомнить, что является великой балериной.

«А для меня большая гордость войти в историю, как настоящая русская балерина. И ведь это неоспоримый факт», — написала артистка.

Поздравление Волочкова сопроводила архивным роликом, на котором исполняет балетную партию на пуантах на Красной площади.

Певец Серж

© РИА Новости/Евгения Новоженина

Поэт и певец Серж подготовил ко Дню России поздравительный видеоролик. В его клип вошли кадры знаковых событий современной российской истории, а также известные достопримечательности и природные виды страны.

«Дорогие друзья, поздравляю вас всех с Днем России», — написал исполнитель.

В ролике артист показал триколор, Кремль, памятник «Родина-мать», пейзажи полей, лесов, морей и гор. Отдельное место в видео заняли кадры, связанные с военной славой России: парад Победы в Великой Отечественной войне и военнослужащие Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО).

Серж выпустил патриотическую композицию «Россия» в 2025 году. Тогда артист отмечал, что для него было особой честью представить эту песню в Год защитника Отечества. Слова к композиции написал сам Серж, музыку создал заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно.

Тина Канделаки

© РИА Новости/Алексей Майшев

Журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель Тина Канделаки поздравила россиян с Днем России в историко-философском формате. В своем Telegram-канале она обратилась к теме веры, стойкости и единства народа.

«Когда все рушится и уже нет надежды, всегда остается вера. Вера в свой народ, вера в Богом данную землю, вера в праведность пути всегда определяли Россию», — написала Канделаки, сделав отсылку на «Сказания» церковно-политический деятеля XVII века Авраамия Палицина.

Она отметила, что слова и пророчества этого писатель и публицист теперь звучат как никогда актуально.

«Единство, вера и стойкость до конца — это и есть то самое чудо, которое сохраняет Россию в веках. С праздником, великая страна! С днем России, друзья!» — написала она.

Олег Газманов

Народный артист России Олег Газманов тоже поздравил жителей страны с праздником. В соцсети он опубликовал обращение и ролик со своего выступления ко Дню России.

«Друзья, сегодня праздник — День России! Это про наш общий дом — огромную страну, где мы живем, работаем и растим детей. Про самые важные и понятные вещи: любовь к родной земле, уважение к своим корням и веру в будущее. Берегите свои семьи и нашу страну. Всех с праздником!» — написал Газманов.

Певец сделал акцент на семье, уважении к корням и ответственности за страну.

Ольга Серябкина

© РИА Новости/Максим Блинов

Певица Ольга Серябкина поделилась с подписчиками эмоциями по поводу Дня России. Она призналась в любви к стране и пожелала россиянам счастья.

«С Днем России!!! Люблю, горжусь тем, что родилась здесь. Пусть наша страна процветает, а мы становимся сильнее. И я желаю счастья и любви тем, кто сделал выбор жить, развиваться и строить будущее в России», — написала артистка.

Нюша

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Нюша поздравила россиян с праздником в теплой и эмоциональной манере. Обращение к подписчикам она опубликовала в соцсети.

«Привет, мои дорогие! Поздравляю вас с праздником! Сегодня день России. И, конечно, я хочу пожелать процветания в нашей стране. Всего самого-самого наилучшего, важного, чтобы были услышаны просьбы, чтобы было сплочение, чтобы процветала любовь в наших сердцах. Будем счастливы, здоровы и полны сил», — сказала Нюша.

Овечкин, Дзюба и другие звезды спорта

© РИА Новости/Владимир Астапкович

Поздравление ко Дню России записали и известные спортсмены. Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, рекордсмен по голам за сборную России по футболу Артем Дзюба и другие атлеты вместе произнесли: «С Днем России». Видео было снято во время отдыха в Кемере в Турции. Ролик опубликовал журналист Роман Емельянов в соцсети.

На видео также присутствовали двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион 2018 года Егор Яковлев, олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков, трехкратный чемпион России по футболу Георгий Щенников, двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов и другие спортсмены.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

