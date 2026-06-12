Владимир Путин признался, что имеет четвертый разряд плотника
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Специальность президент получил еще в университетские годы.
Президент России Владимир Путин имеет четвертый разряд плотника. Этим глава государства поделился с лауреатами государственных наград в Кремле во время неформального общения.
Диалог завязался после завершения официальной части церемонии вручения золотых медалей «Героя Труда Российской Федерации» и знаков лауреатов государственных премий в области науки, технологий, литературы и искусства. Один из награжденных обратился к главе государства и упомянул свою специальность.
«Я фрезеровщик», — сказал мужчина.
В ответ на это Путин заявил, что и у него есть рабочая специальность — он плотник.
«А у меня четвертый разряд плотника», — сказал российский лидер.
Собеседник президента не скрывал своего удивления и признался, что его профессиональный разряд ниже.
«Да вы что? У меня третий (разряд. — Прим. ред.). Надо работать над собой», — заключил мужчина.
Владимир Путин освоил эту рабочую специальность в студенческом строительном отряде.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава государства во время неформального общения с лауреатами провозгласил троекратное «ура» за победу.
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