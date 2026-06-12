Семилетняя девочка выпала из окна в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Ребенок потянулся за кошкой.

В Москве в одном из домов в районе Чертаново семилетняя девочка выпала из окна. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Ребенок потянулся за кошкой и выпал из окна второго этажа. Девочка жива, но ей потребовалась медицинская помощь. Ее госпитализировали.

По словам соседей, пострадавшая довольно шустрая, часто убегала от бабушки, которая за ней присматривала, пока мать была на работе. Домой ее уже несколько раз возвращала полиция.

В квартире помимо девочки проживают еще минимум двое несовершеннолетних и мать пострадавшей. Отец девочки с ними не живет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уголовное дело возбудили после гибели женщины, которая выпала из окна на седьмом этаже дома на Дмитровском шоссе в Москве. Вместе с ней в квартире в момент трагедии находился мужчина. Между погибшей и ее знакомым возник конфликт на почве личной неприязни. По версии следствия, этот мужчина причастен к смерти женщины.

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