Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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Во время траурной церемонии прозвучали воспоминания, показавшие легендарную актрису с неожиданной стороны.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. За свою карьеру она сыграла более 100 ролей и стала одной из самых ярких звезд советского кино. Как прошла церемония прощания со знаменитостью — читайте в новом материале 5-tv.ru.

Под аплодисменты, гимн и артиллерийский салют

Церемония прощания с Людмилой Чурсиной прошла в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Проститься с народной артисткой СССР пришли родные, друзья, коллеги по сцене и многочисленные поклонники ее таланта. Многие не могли сдержать слез.

После панихиды траурная процессия направилась на Сестрорецкое кладбище, где актрису предали земле. В последний путь Людмилу Чурсину проводили под продолжительные аплодисменты и крики «Браво!».

Похороны завершились артиллерийским салютом и исполнением государственного гимна России. Так Петербург простился с одной из самых ярких звезд отечественного театра и кино.

Она достойно проходила через испытания

Актер Николай Буров отметил, что жизнь Чурсиной нельзя назвать безоблачной, однако она всегда сохраняла внутреннюю силу и достоинство.

«Сказать, что она всю жизнь была счастлива — не знаю, мне кажется, это значит соврать», — сказал он.

Буров подчеркнул, что Чурсина оставалась человеком, на которого всегда можно было положиться, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства.

Символ отечественного искусства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Чурсину одной из главных фигур российского театра и кино.

«Сегодня город-герой Ленинград прощается с великой актрисой Людмилой Алексеевной Чурсиной. Ее знает весь мир. Она является символом театра и кино», — заявил он.

Беглов напомнил, что творческий путь актрисы был тесно связан с «Ленфильмом», а ее роли сделали ее известной далеко за пределами страны.

Великая актриса и яркая личность

Заслуженный артист России Сергей Шелгунов признался, что всегда восхищался талантом Чурсиной и ее особой манерой существования на сцене.

«Для меня это была великая актриса. Смотреть на нее было очень трогательно», — отметил он.

Хотя Шелгунов лично не работал с Чурсиной, он высоко ценил ее талант. Особенно артист выделил способность Людмилы глубоко входить в роль и полностью погружаться в материал.

«Человек-эпоха»

Директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская назвала Чурсину настоящей звездой и человеком огромного масштаба.

«Человек-эпоха. Людмила Алексеевна, безусловно, была настоящей звездой в полном смысле этого слова», — сказала Авимская.

Она напомнила, что актриса прослужила в театре более 40 лет и неизменно собирала полные залы. По словам Авимской, Чурсина отличалась добротой, честностью и умением буквально завораживать зрителей.

Скромная несмотря на славу

Подруга актрисы Светлана Лавренцова рассказала, что Чурсина всегда помогала своим близким и много заботилась о семье.

«Не имея своих детей, она всячески помогала племяннику, внукам своей сестры родной. Все, что она зарабатывала, было там», — поделилась Лавренцова.

Она также отметила удивительную скромность артистки, которая никогда не считала себя звездой, несмотря на всенародную любовь и признание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Людмилу Чурсину проводили в последний путь под аплодисменты и крики «Браво!».

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