Путин вручил Марине Нееловой золотую медаль «Герой Труда»

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Народная артистка России служит в московском театре «Современник» с 1974 года. Она играла в спектаклях «Вишневый сад» и «Три сестры», а также «Ревизор» и «Шинель».

Президент России Владимир Путин вручил народной артистке России Марине Нееловой золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации». Церемония прошла в День России в Большом Кремлевском дворце.

Ранее звание Героя Труда России было присвоено актрисе указом главы государства. В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечалось, что Неелова удостоена награды «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. Она окончила Институт театра, музыки и кино. В «Современнике» актриса служит с 1974 года.

За годы творческого пути на сцене Неелова перевоплотилась в роли в спектаклях «Вишневый сад» и «Три сестры» по пьесам Чехова, «Ревизор» и «Шинель» по произведениям Гоголя и других постановках.

Неелову также отмечали государственными и профессиональными наградами. Она лауреат нескольких государственных премий РСФСР и России, среди которых Государственная премия РСФСР в области театрального искусства. К тому же в 2006 году артистку наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Заметной стала и ее работа в кино. Неелова получила премию «Ника» за роль в фильме «Ты у меня одна» в 1994 году. На Московском международном кинофестивале в 2016 году актрисе вручили специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин назвал главные ценности российского народа.

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