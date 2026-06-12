Президент Путин рассказал, в чем заключается сила российского государства
Путин подчеркнул, что сила России в преемственности традиций
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Творчество лауреатов в области литературы и искусства объединила тема истории государства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сила российского государства заключается в преемственности традиций и уважении к историческому наследию. Об этом глава страны сказал во время торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце, приуроченной ко Дню России.
По традиции 12 июня Путин вручает государственные награды и звания Героев Труда. Лауреатов выбирают в нескольких областях: наука и технологии, литература и искусство, а также гуманитарная, благотворительная и правозащитная деятельность.
Выступая перед награжденными, президент отметил, что творчество нынешних лауреатов в области литературы и искусства объединяет тема истории государства. Также, по словам Путина, их работы пронизывает гордость за достижения страны.
Глава государства подчеркнул: понимание того, что сила Отечества держится на уважении к собственному наследию и великой культуре, является общим для всех участников церемонии.
«Творчество нынешних лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет тема истории государства российского и гордость за его достижения, понимание того, что сила Отечества — в преемственности традиций и уважения к своему наследию и великой культуре», — отметил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России.
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