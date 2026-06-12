Владимир Путин заявил, что Господь всегда с Россией

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент произнес речь на День России.

Бог всегда покровительствует России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в совей поздравительной речи 12 июня.

«Сегодня День России. И Всевышний, Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!» — сказал Путин.

Президент также отметил, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что был с Богом.

Ранее глава государстве поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Поздравительный текст опубликовали на сайте Московского Патриархата. Российский лидер отметил, что верность родной стране и патриотизм объединяют народ, а примеры трудовой доблести и ратные подвиги вдохновляют новые поколения россиян.

Поздравление с праздником также опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что День России объединяет всех граждан нашей великой страны, и подчеркнул, что с давних времен российская столица играет значимую роль в укреплении государственного строя.

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