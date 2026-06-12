Владимир Путин заявил, что Господь всегда с Россией
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент произнес речь на День России.
Бог всегда покровительствует России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в совей поздравительной речи 12 июня.
«Сегодня День России. И Всевышний, Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!» — сказал Путин.
Президент также отметил, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что был с Богом.
Ранее глава государстве поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Поздравительный текст опубликовали на сайте Московского Патриархата. Российский лидер отметил, что верность родной стране и патриотизм объединяют народ, а примеры трудовой доблести и ратные подвиги вдохновляют новые поколения россиян.
Поздравление с праздником также опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что День России объединяет всех граждан нашей великой страны, и подчеркнул, что с давних времен российская столица играет значимую роль в укреплении государственного строя.
Еще больше новостей - у Пятого канала в мессенджере МАКС.