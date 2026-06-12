Чурсина перед смертью готовилась снова сыграть свою первую роль

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Однако артистка так и не успела выйти в этом перевоплощении на театральную сцену.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина готовилась снова обратиться к своей первой большой роли в Театре Российской Армии, но уже с новым взглядом на образ. Актриса репетировала Настасью Филипповну в постановке «Идиот», однако не успела выйти в этой роли на сцену, так как ушла из жизни. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала директор Центрального академического театра Российской Армии и депутат Московской городской Думы Милена Авимская на церемонии прощания.

Чурсина служила в Театре Российской Армии 42 года. В театр, который тогда назывался Театром Советской армии, она пришла в 1984 году по приглашению народного артиста РСФСР Юрия Еремина. Ее первой крупной работой на этой сцене стала роль Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот».

«На роль Настасьи Филипповны, ее пригласил Юрий Иванович Еремин», — рассказала Авимская.

По словам директора театра, незадолго до смерти Чурсина вновь вернулась к этому образу. Несколько месяцев назад в театре начались репетиции нового спектакля «Идиот» режиссера Павла Сафронова. В этой версии актриса должна была сыграть взрослую Настасью Филипповну, если представить, что героиня прожила долгую жизнь.

«Людмила Алексеевна с большим удовольствием репетировала эту новую роль», — отметила Авимская.

Сердце Людмилы Чурсиной остановилось 10 июня. Артистке было 84 года. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В детстве она мечтала стать балериной, однако поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина в 1959 году.

В кино актриса дебютировала еще студенткой. Она сыграла Зою в фильме «Когда деревья были большими» в 1961 году. Позднее зрители запомнили ее по картинам «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Виринея», «Олеся», «Угрюм-река», «Любовь Яровая» и «Долгая дорога в дюнах».

Чурсина также появлялась в сериалах «Маргоша», «Интерны» и «Чисто московские убийства». Всего за карьеру она снялась примерно в 150 проектах и значительную часть жизни посвятила театральной сцене.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в театре Российской Армии вспомнили характер Людмилы Чурсиной.

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