Пашинян поздравил Россию с праздником и призвал укреплять связи через диалог

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министр Армении заявил, что разносторонние связи между народами двух стран будут и впредь способствовать развитию сотрудничества.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Текст обращения опубликовали на официальном сайте армянского правительства.

В своем поздравлении Пашинян заявил об уверенности в том, что разносторонние связи между народами двух стран и их взаимная готовность вести открытый и конструктивный диалог будут и впредь способствовать развитию сотрудничества.

По словам премьера, такой разговор должен строиться на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга. Это, как считает армянский лидер, позволит использовать весь потенциал взаимодействия между Арменией и Россией.

Пашинян подчеркнул, что День России символизирует ответственность граждан РФ за будущее своей страны и их стремление самостоятельно определять путь государственного развития.

«Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу России — добра и процветания», — завершил поздравление Никол Пашинян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» потребует аннулировать итоги парламентских выборов в Армении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.