В Ленинградской области в результате взрыва погибли три человека

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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ЧП произошло в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга Кингисеппского района.

В поселке Усть-Луга Ленинградской области в результате взрыва погибли три человека. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

ЧП произошло в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга Кингисеппского района. По информации инсайдера, во время испытания трубы случилась разгерметизация, в результате чего и прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, пострадали восемь человек, трое из которых скончались. Других подробностей об инциденте нет.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы, включая сотрудников правоохранительных органов. Силовики проводят комплекс мер, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Они, в частности, опрашивают возможных свидетелей и просматривают видео с камер наблюдения.

Ранее на севере Москвы в районе Коптево загорелся неизвестный взрывоопасный предмет, который в руках держал 13-летний ребенок. Инцидент произошел в доме на Большой Академической. По предварительным данным, мальчик проводил химические опыты прямо в жилом помещении, и в какой-то момент вещество вспыхнуло прямо у него в ладонях. Он выбежал на улицу. Подростка экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства случившегося уточняются.

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