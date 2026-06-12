Проект меморандума об урегулировании конфликта Ирана и США состоит из 14 пунктов

Mehr: в меморандуме по урегулированию между Ираном и США 14 пунктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Отдельное внимание в документе уделили восстановлению экономики Исламской Республики.

Меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США содержит 14 пунктов. Об этом рассказали в агентстве Mehr, которое распространило содержание документа.

По данным источника, в проекте соглашения указаны обязательства США снять санкции с Ирана, отменить военно-морскую блокаду, открыть Ормузский пролив, убрать нефтяные ограничения и разморозить иранские активы. Согласно документу, также Вашингтон должен вывести свои войска из Ирана.

Отдельный пункт коснулся восстановления иранской экономики. Как утверждал Mehr, США должны представить план поддержки на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

Финальные переговоры между сторонами должны быть сосредоточены на ядерных и экономических вопросах. При этом ракетная программа Тегерана не будет входить в повестку обсуждения.

В публикации также отметили, что проект меморандума должен получить одобрение соответствующих органов. После этого Иран и США в течение 60 дней планируют провести переговоры по атомной программе, итогом которых должно стать отдельное соглашение.

Кроме того, в тексте документа окончательно исключили из повестки вопросы иранской ракетной программы и поддержки так называемых групп сопротивления.

Ранее в Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что обмен сообщениями в рамках переговоров между США и Ираном проходит по сложной схеме с участием курьеров. Одной из проблем источники агентства назвали нестабильное интернет-соединение в Иране после начала конфликта.

Президент США Дональд Трамп до этого заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил договоренности с США. По словам американского лидера, в меморандуме о взаимопонимании Иран взял на себя обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Также в рамках соглашения, как сообщалось, предполагалось снятие морской блокады с Ирана.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Иран пригрозил ударами по компаниям американского предпринимателя Илона Маска на Ближнем Востоке.

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